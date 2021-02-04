«Клипперс» крупно обыграл «Кливленд» в НБА, Джордж и Леонард набрали 60 очков на двоих

«Лос-Анджелес Клипперс» одержал разгромную победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась в Кливленде и завершилась со счётом 121:99 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал форвард калифорнийского коллектива Пол Джордж, набравший 36 очков. Его партнёр по команде Кавай Леонард записал в свой актив 24 очка. В составе «Кавальерс» 27 очков на счету Коллина Секстона.

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Янниса Адетокунбо помог «Милуоки Бакс» разгромить «Индиана Пэйсерс» в НБА.