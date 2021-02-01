«Локомотив» назначил старшим селекционером клуба экс-футболиста «Рубина»

Короткая ссылка
Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о назначении бывшего защитника казанского «Рубина» Андрея Фёдорова старшим селекционером команды.
«Локомотив» назначил старшим селекционером клуба экс-футболиста «Рубина»
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте «Локомотива».

Фёдоров руководил селекционным отделом «Рубина» с 2008 по 2012 год. Затем до 2013 года возглавлял молодёжную команду казанцев, после чего тренировал в узбекских клубах.

В качестве игрока он известен в России по выступлениям за «Аланию», «Балтику» и «Рубин». Причём за команду из Татарстана Фёдоров выступал с 2000 по 2008 год.

Ранее экс-гендиректор железнодорожников Илья Геркус сообщил, что заключил мировое соглашение с «Локомотивом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить