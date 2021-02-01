«Локомотив» назначил старшим селекционером клуба экс-футболиста «Рубина»

Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о назначении бывшего защитника казанского «Рубина» Андрея Фёдорова старшим селекционером команды.

Об этом сообщается на сайте «Локомотива».

Фёдоров руководил селекционным отделом «Рубина» с 2008 по 2012 год. Затем до 2013 года возглавлял молодёжную команду казанцев, после чего тренировал в узбекских клубах.

В качестве игрока он известен в России по выступлениям за «Аланию», «Балтику» и «Рубин». Причём за команду из Татарстана Фёдоров выступал с 2000 по 2008 год.

Ранее экс-гендиректор железнодорожников Илья Геркус сообщил, что заключил мировое соглашение с «Локомотивом».