Соболев рассказал о восстановлении после травмы

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, как прошло его восстановление после операции на колене.

«Восстановление — самое трудное время для футболистов. Получать травмы тяжело и в плане психологии: ты приходишь на тренировку, твои партнёры работают на поле, а ты смотришь на них из зала. Но главное — быть сильным и восстанавливаться шаг за шагом, не торопясь», — приводит слова Соболева пресс-служба «Спартака».

Из-за повреждения футболист пропустил концовку первой части сезона-2020/21. На зимних сборах в Дубае он вернулся в общую группу.

23-летний форвард выступает за «Спартак» с начала 2020 года. Всего он провёл за команду 26 матчей, забил девять мячей и отметился пятью результативными передачами.

Ранее Михаил Боярский оценил возможный переход Квинси Промеса в «Спартак».