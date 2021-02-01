Игрок рижского «Динамо» отчислен из клуба за кражу клюшки у Ковальчука
- РИА Новости
Об этом сообщает «Матч ТВ». Канадский хоккеист пробрался в раздевалку соперника после утренней тренировки и украл клюшку. Охрана вычислила его с помощью камер. Мюррэй сначала планировал спрятать клюшку на стадионе, но в итоге вынес её с «Арены Рига».
«Динамо» приняло решение расторгнуть контракт с хоккеистом. В нынешнем сезоне Мюррэй провёл в КХЛ 11 матчей и набрал семь (1 + 6) очков.
Ранее сообщалось, что шайба Ковальчука помогла «Авангарду» победить «Локомотив» в КХЛ.