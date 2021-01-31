Дзюба: без футбола свою жизнь не представляю вообще

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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба поделился эмоциями от возвращения к тренировкам после выздоровления от коронавирусной инфекции.

«Хотел бы всех поблагодарить за поддержку, за теплоту, за добрые слова. Безумно счастлив вернуться в команду. Очень соскучился по ребятам и особенно по футболу. Без футбола свою жизнь не представляю вообще. Может быть, когда-то это изменится. Но безумно рад был оказаться на поле, потренироваться», — заявил Дзюба в своём Instagram.

Он отметил, что теперь ему предстоит наверстать упущенное.

«Надеюсь, мы это сможем. Спасибо огромное за доброту. Берегите себя, родных, болезнь очень непростая. И огромное спасибо врачам, вы — золотые люди», — подытожил форвард.

Из-за коронавируса Дзюба, а также голкипер «Зенита» Андрей Лунёв пропустили первый тренировочный сбор и смогли присоединиться к команде на втором сборе, проходящем в Дубае.

Ранее сообщалось, что Дзюба и Лунёв прибыли в расположение «Зенита» на сборах.

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