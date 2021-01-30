Экс-футболист «Зенита» Халк перешёл в «Атлетико Минейро»
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Об этом сообщается на сайте бразильского клуба. Соглашение между сторонами будет рассчитано до 2022 года. Форвард в ближайшее время прибудет в расположение команды, чтобы пройти медобследование и официально подписать контракт.
Халк выступал за «Зенит» на протяжении четырёх лет, а в июне 2016-го перешёл в «Шанхай СИПГ» за почти €56 млн. Форвард сыграл за петербуржцев 148 матчей, записав на свой счёт 76 забитых мячей и 60 результативных передач.
Бразилец покинул «Шанхай СИПГ» в начале декабря 2020 года.
Ранее сообщалось, что Халк готов на снижение зарплаты на 90% ради выступлений в АПЛ.