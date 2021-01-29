Фетисов обвинил ФХР в системных проблемах в российском хоккее

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился мыслями о детском хоккее в России.

«У нас принято жаловаться на инфраструктуру. Но Владимир Путин сделал всё для развития хоккея. За последние годы было построено 400 крытых арен. Для сравнения: в СССР их насчитывалось всего было 30. Мы запустили молодёжную лигу, ночную, помимо КХЛ… Однако есть большая системная проблема в подготовке кадров, отсутствие профессионального подхода. Это недоработка федерации хоккея, которая является закрытой организацией и не отвечает на вопросы, которые ставит общество», — приводит слова Фетисова издание «Аргументы и факты».

Ранее сообщалось, что Ларионов будет исполнять обязанности наставника сборной России по хоккею на Шведских играх.