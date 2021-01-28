Саночник Лох признался, что сочувствует россиянам, которых лишили флага на ЧМ

Трёхкратный олимпийский чемпион по санному спорту немец Феликс Лох выразил сожаление, что российским спортсменам на чемпионате мира в Кёнигсзе придётся выступать без флага и гимна страны.

«Мне очень жаль россиян, если бы я был на их месте, то тоже был бы расстроен. Однако это решение CAS — международной организации, которая действует в интересах чистоты спорта. Я тоже хочу видеть наш вид спорта чистым, я только за этот сезон уже сдал семь или восемь допинг-тестов. Я сочувствую ребятам и девчонкам из российских сборных, но они сильные соперники, сильные спортсмены», — приводит слова Лоха ТАСС.

Он отметил, что это решение не должно отразиться на их результатах.

«Я жду с нетерпением нашей встречи, чтобы постараться выиграть, конечно. Но решение CAS надо принять», — добавил немецкий саночник.

Российские спортсмены не могут использовать национальную символику из-за решения CAS по спору между WADA и РУСАДА. Согласно этому решению, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Чемпионат мира в Кёнигсзе пройдёт с 29 по 31 января.

Ранее сообщалось, что российские саночники допущены до ЧМ в Кёнигсзе.