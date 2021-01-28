В ФФККР заявили, что не собираются спонсировать постановку новой программы Косторной

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал информацию о том, что действующая чемпионка Европы Алёна Косторная поставила новую программу на сезон.

«Косторная может составлять новую произвольную программу, если её не устраивает предыдущая, которая была оплачена. Это вопрос не к федерации. Она может это делать за свой счёт, за счёт своей школы и так далее. Здесь есть разные варианты. За счёт федерации она уже поставила программу», — цитирует Когана «Спорт день за днём».

По словам генерального директора ФФККР, Косторной уже была выделена определённая сумма, которая пошла на постановку программы. При этом Коган отметил, что если фигуристку что-то не устраивает в действующей программе, то ей следует обратиться в Федерацию фигурного катания на коньках России напрямую.

Ранее чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, что её тренировку посетил вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник.