Абдулвахабов заявил, что Порье не удалось удивить Нурмагомедова
- РИА Новости
«Порье отлично включился, но в первом раунде Макгрегор чувствовал себя хорошо, вчистую выиграл. Но после пропущенного удара сдулся, устал и отдал этот бой. Порье не удивил Хабиба, если бы выиграл Макгрегор, может быть, наш боец и вернулся бы. Повторюсь, в первом раунде Конор разбил Дастина. Чувствовалась его уверенность, но что-то пошло не так», — цитирует Абдулвахабова «Чемпионат».
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года, но допустил, что может вернуться, если кто-то из участников турнира UFC 257 его удивит.
Ранее Гэтжи порадовался победе Порье над Макгрегором.