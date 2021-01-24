Абдулвахабов заявил, что Порье не удалось удивить Нурмагомедова

Чемпион Absolute Championship Akhmat (ACA) в лёгком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов поделился впечатлениями от досрочной победы американца Дастина Порье над экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конором Макгрегором и перспективы возвращения в октагон действующего обладателя титула в лёгкой категории Хабиба Нурмагомедова.

«Порье отлично включился, но в первом раунде Макгрегор чувствовал себя хорошо, вчистую выиграл. Но после пропущенного удара сдулся, устал и отдал этот бой. Порье не удивил Хабиба, если бы выиграл Макгрегор, может быть, наш боец и вернулся бы. Повторюсь, в первом раунде Конор разбил Дастина. Чувствовалась его уверенность, но что-то пошло не так», — цитирует Абдулвахабова «Чемпионат».

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года, но допустил, что может вернуться, если кто-то из участников турнира UFC 257 его удивит.

Ранее Гэтжи порадовался победе Порье над Макгрегором.