Слуцкий оценил шансы Кокорина заиграть в Италии

Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий высказал мнение о переходе нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака» во флорентийскую «Фиорентину».

«По уровню таланта своего, о котором сложены уже легенды… Ему скоро исполнится 30 лет, поэтому сложно оценивать потенциал и талант. Но по качествам он точно сможет заиграть в Италии. Будут ли побочные факторы, которые помешают ему раскрыть качества и преодолевать эти моменты, я не знаю», — приводит слова Слуцкого «Матч ТВ».

Он отметил, что с большой симпатией относится к Кокорину как к футболисту.

«У него есть прекрасный шанс поставить жирный восклицательный знак в таком уже серьёзном и солидном возрасте, когда он уже обязан преодолевать все сложности. Я ему этого искренне желаю и буду за него очень сильно болеть. Шансы на то, что у него получится, оценил бы как 80 на 20 в его пользу», — добавил специалист.

29-летний футболист перешёл в «Спартак» летом 2020 года и провёл за московский клуб десять матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Его действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.

Ранее Кокорин рассказал, как прошло его прощание со «Спартаком».