Червиченко назвал глупостью возможное возвращение Промеса в «Спартак»
«Если это правда, то это большая глупость. Не понимаю, зачем нужны люди, которые свою миссию уже выполнили. Промес уже немолодой игрок, да ещё с проблемами в бытовой жизни. Думаю, что в этой сделке интересант — «Аякс», руководство которого понимает, что не получит отдачи в игре на ту сумму, которую выплачивает Промесу. Поэтому они и ищут тех, кто готов взять на себя это бремя», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».
Футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграв вместе с красно-белыми чемпионат России и Суперкубок страны. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, он отметился 33 результативными передачами.
В этом сезоне он провёл 22 матча, забил шесть мячей и отдал один голевой пас.
Ранее в «Спартаке» подтвердили наличие переговоров по Промесу.