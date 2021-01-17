Червиченко назвал глупостью возможное возвращение Промеса в «Спартак»

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе в клуб полузащитника амстердамского «Аякса» Квинси Промеса, который ранее уже выступал за российскую команду.

«Если это правда, то это большая глупость. Не понимаю, зачем нужны люди, которые свою миссию уже выполнили. Промес уже немолодой игрок, да ещё с проблемами в бытовой жизни. Думаю, что в этой сделке интересант — «Аякс», руководство которого понимает, что не получит отдачи в игре на ту сумму, которую выплачивает Промесу. Поэтому они и ищут тех, кто готов взять на себя это бремя», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграв вместе с красно-белыми чемпионат России и Суперкубок страны. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, он отметился 33 результативными передачами.

В этом сезоне он провёл 22 матча, забил шесть мячей и отдал один голевой пас.

Ранее в «Спартаке» подтвердили наличие переговоров по Промесу.