Адвокат избитого арбитра заявил о намерении оспорить приговор в отношении Широкова

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы избитого арбитра Никиты Данченкова, заявил, что подаст жалобу на решение суда по делу бывшего капитана сборной России по футболу Романа Широкова.

«Сегодня будем подавать жалобу в вышестоящий районный суд. Её в любом случае примут, дальше должны назначить слушание. Мы не согласны с наказанием, а размер компенсации — это хвост. Считаем, что Широков получил необоснованно мягкое наказание», — цитирует Островского и Рамазанова «Чемпионат».

Они отметили, что будут добиваться более серьёзного наказания и переквалификации статьи на покушение на убийство.

«Роман не ограничился одним ударом в голову, замахнулся и второй раз. Если бы Горчиханов его не оттолкнул, может, Никита уже был бы похоронен», — добавил Островский

Напомним, что суд признал бывшего футболиста виновным и обязал его выплатить Данченкову компенсацию в размере 100 тыс. рублей, а также приговорил к 100 часам обязательных работ.

Ранее Данченков высказался о решении суда по делу Широкова.