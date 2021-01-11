Адвокат избитого арбитра заявил о намерении оспорить приговор в отношении Широкова

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Адвокат Александр Островский, представляющий интересы избитого арбитра Никиты Данченкова, заявил, что подаст жалобу на решение суда по делу бывшего капитана сборной России по футболу Романа Широкова.
Адвокат избитого арбитра заявил о намерении оспорить приговор в отношении Широкова
  • РИА Новости

«Сегодня будем подавать жалобу в вышестоящий районный суд. Её в любом случае примут, дальше должны назначить слушание. Мы не согласны с наказанием, а размер компенсации — это хвост. Считаем, что Широков получил необоснованно мягкое наказание», — цитирует Островского и Рамазанова «Чемпионат».

Они отметили, что будут добиваться более серьёзного наказания и переквалификации статьи на покушение на убийство.

«Роман не ограничился одним ударом в голову, замахнулся и второй раз. Если бы Горчиханов его не оттолкнул, может, Никита уже был бы похоронен», — добавил Островский

Напомним, что суд признал бывшего футболиста виновным и обязал его выплатить Данченкову компенсацию в размере 100 тыс. рублей, а также приговорил к 100 часам обязательных работ.

Ранее Данченков высказался о решении суда по делу Широкова.

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