В «Крыльях Советов» объявили о переходе футболиста Голенкова

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал о скором переходе 21-летнего форварда команды Егора Голенкова в ФК «Ростов».

«Крылья Советов» предложили Егору новый, улучшенный контракт в августе. С того самого момента велись переговоры — практически в ежедневном режиме. Мы были заинтересованы в том, чтобы Егор остался в нашей команде, новый контракт был в разы лучше, сроком на три года. Однако Егор выбрал «Ростов». До окончания его действующего контракта с «Крыльями» у него остаётся менее полугода, он имел право подписать соглашение с другим клубом. «Ростов» играет в РПЛ и претендует на высокие места. Наверное, это и сыграло для Егора ключевую роль. Трансфер будет оформлен зимой или летом? Это вопрос переговоров — надо учесть множество факторов. Если сделка состоится сейчас, то будет полноценный трансфер. Мы должны всё сопоставить и принять решение, которое будет наиболее приемлемым в этой ситуации», — заявил Калакуцкий «Чемпионату».

В нынешнем сезоне Голенков провёл 20 матчей в ФНЛ, забив девять мячей.

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