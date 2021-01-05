Яшин не считает, что стоит делать выводы о российском хоккее после проигрыша Канаде на МЧМ
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«Всё бывает в хоккее. Да, случился неудачный день. Надо его пережить, сделать выводы и идти дальше, брать бронзу с финнами. Я думаю, что сейчас по одному матчу не нужно приходить к глобальным вердиктам по системе нашего хоккея. Канадцы очень здорово сыграли, такое бывает. А после любого турнира в нашем хоккее проходит разбор полётов, и уже там нужно делать выводы и что-то исправлять. Я желаю удачи Ларионову и хочу, чтобы российский хоккей процветал», — цитирует слова Яшина «Матч ТВ».
Сборная России разгромно проиграла Канаде (0:5) в полуфинале и в матче за третье место встретится с национальной командой Финляндии, уступившей США (3:4).
Ранее Кожевников заявил, что не считает разгромное поражение от Канады поводом для паники.