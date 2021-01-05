Прохоров: сборная России проиграла Канаде по всем показателям

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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) олимпийский чемпион Виталий Прохоров прокомментировал поражение молодёжной сборной России от команды Канады в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне.
Прохоров: сборная России проиграла Канаде по всем показателям
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«Мы по всем показателями проиграли канадцам: в физическом плане, настрое, психологическом, тактическом аспектах. Канадцы всегда были на шаг впереди наших ребят, причём с большим запасом», — приводит слова Прохорова ТАСС.

Он отметил, что сложно сказать, оставило ли поражение от Канады психологический груз, который висит над командой.

«Но задача тренеров — настроить сборную на игру за медали и как-то реабилитироваться за эти две игры, с немцами и канадцами. Надо подождать, когда пройдёт чемпионат мира, посмотреть на план подготовки, сделать выводы — где были допущены ошибки. И только после этого принимать решение относительно судьбы тренерского штаба. Говорить об этом сейчас просто нет смысла, это только будет тревожить и тренеров, и ребят», — добавил Прохоров.

Сборная России разгромно проиграла Канаде (0:5) в полуфинале и в матче за третье место встретится с национальной командой Финляндии, уступившей США (3:4).

Ранее Андрей Назаров рассказал, чего не хватило сборной России в полуфинале МЧМ с Канадой.

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