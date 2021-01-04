Хоккеист Чистяков признался, что ему бывает тяжело удерживаться от ответа на провокации соперников

Защитник молодёжной сборной России Семён Чистяков рассказал, как воспринимает провокации со стороны соперников на чемпионате мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.

«Конечно, тяжело, когда надо всё это сдерживать в себе. Но потом ты понимаешь, что ты не один играешь, ещё на скамейке сидит вся команда. Нельзя команду подставлять, чтобы они потом ложились под шайбы. Поэтому стараешься всё воспринимать и не отвечать им», — приводит слова Чистякова Sport24.

Он отметил, что желание ответить на провокации периодически появляется.

«Чуть можем потолкаться, но потом судьи разнимают. Нам ещё тренеры говорили, что не нужно никому отвечать, потому что это может стать удалением очень дешёвым. Когда могут сыграть очень грязно против моего друга или напарника по команде. Ты не можешь это так просто оставить, тебе нужно за него заступиться. И порой тяжело, когда нельзя лезть в эти стычки», — добавил защитник.

20-летний Чистяков сыграл в пяти матчах за сборную на МЧМ-2021 и суммарно заработал две минуты штрафного времени. На его счету 3 (0 + 3) очка.

Ранее Егор Чинахов рассказал, что пока не знает, сыграет ли он в полуфинале МЧМ с Канадой.