Матыцин о мотивировочной части решения CAS: никаких сногсшибательных сюрпризов там не будет

Министр спорта России Олег Матыцин выразил уверенность, что после публикации мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о санкциях в отношении российского спорта не вскроются новые детали, которые повлияют на спортсменов.

«Не думаю, что вскроются какие-то детали, которые повлияют на выступление российских спортсменов. Полный текст нужен, чтобы понять все позиции сторон, чтобы сейчас принимать правильные регламенты и регулировать выступление спортсменов», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

Он отметил, что Россия не препятствует публикации мотивировочной части решения CAS.

«Но есть ряд нюансов. Никаких сногсшибательных сюрпризов после публикации документа не будет», — добавил министр.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что в ОКР допускают возможность обжалования решения CAS.