Агент Ковальчука прокомментировал переход хоккеиста в «Авангард»

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Юрий Николаев, агент форварда Ильи Ковальчука, прокомментировал подписание контракта хоккеиста с «Авангардом».

«Всё ожидаемо. Мы рады присоединиться к новой команде, стать частью «Авангарда». Ковальчук прекрасно знаком с главным тренером Бобом Хартли, они вместе работали ещё в НХЛ. Считаю, что для «Авангарда» приезд Ковальчука и подписание им контракта с клубом — позитивный фактор», — сказал Николаев «Чемпионату».

В сезоне-2019/20 Ковальчук выступал за три клуба Национальной хоккейной лиги — «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз», после чего стал неограниченно свободным агентом. 

Ранее «Авангард» объявил о подписании контракта с Ковальчуком.

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