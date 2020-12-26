Бойкова и Козловский — о выступлении на ЧР: давно у нас таких стартов не было, всё давалось тяжело

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали своё выступление в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

«Было тяжело готовиться неделю, но мы рады, что в таких обстоятельствах показали борьбу. Давно у нас таких стартов не было, всё давалось тяжело, но мы рады. Мы не выиграли баллы в зачёте, но для себя мы сделали большой задел на перспективу, и в этом наша победа. Это для нас большой опыт, и мы, я считаю, хорошо справились», — приводит слова Козловского ТАСС.

Бойкова отметила, что испытывала определённый стресс из-за отсутствия времени на полноценную подготовку к соревнованиям.

«Давно я так не нервничала. Я ровно неделю покаталась», — заявила фигуристка.

По итогам чемпионата России Бойкова и Козловский завоевали серебро, набрав по сумме двух прокатов 224,99 балла — 77,48 за короткую и 147,51 за произвольную программы.

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