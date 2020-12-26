Бойкова и Козловский — о выступлении на ЧР: давно у нас таких стартов не было, всё давалось тяжело

Короткая ссылка
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали своё выступление в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
Бойкова и Козловский — о выступлении на ЧР: давно у нас таких стартов не было, всё давалось тяжело
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Было тяжело готовиться неделю, но мы рады, что в таких обстоятельствах показали борьбу. Давно у нас таких стартов не было, всё давалось тяжело, но мы рады. Мы не выиграли баллы в зачёте, но для себя мы сделали большой задел на перспективу, и в этом наша победа. Это для нас большой опыт, и мы, я считаю, хорошо справились», — приводит слова Козловского ТАСС.

Бойкова отметила, что испытывала определённый стресс из-за отсутствия времени на полноценную подготовку к соревнованиям.

«Давно я так не нервничала. Я ровно неделю покаталась», — заявила фигуристка.

По итогам чемпионата России Бойкова и Козловский завоевали серебро, набрав по сумме двух прокатов 224,99 балла — 77,48 за короткую и 147,51 за произвольную программы.

Ранее сообщалось, что Дарья Павлюченко назвала бронзу ЧР лучшим подарком на день рождения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить