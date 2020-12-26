Фигуристка Павлюченко назвала бронзу ЧР лучшим подарком на день рождения

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин прокомментировали своё выступление в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

«Эта бронза — мой лучший подарок ко дню рождения. Мы довольны, что смогли показать историю, целостность программы, передать музыку. Для нас это, наверное, самое главное. Нам удалось более стабильно кататься, мы месяц готовились к чемпионату», — приводит слова Павлюченко ТАСС.

Ходыкин отметил, что теперь они вернутся домой с положительными эмоциями после такого результата.

«Наверное, с улыбкой будем возвращаться домой. Даше 31 декабря исполнится 18 лет», — добавил фигурист.

По итогам чемпионата России Павлюченко и Ходыкин завоевали бронзу, набрав по сумме двух прокатов 221,39 балла: 77,01 за короткую программу и 144,38 — за произвольную.

Ранее Евгения Тарасова и Владимир Морозов признались, что не верили в свою победу на чемпионате России.