Исмаилов и Минеев спровоцировали массовую драку в Москве

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Известные бойцы ММА Магомед Исмаилов и Владимир Минеев повздорили во время турнира АМС Fight Nights в Москве.
Исмаилов и Минеев спровоцировали массовую драку в Москве
  • РИА Новости

Минеев вошёл в октагон после боя между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым, отобрал микрофон и вызвал Исмаилова на поединок. Тот подошёл к нему, и между ними завязалась потасовка, переросшая в массовую драку, сообщает «СЭ». Конфликт удалось погасить только благодаря подоспевшим секьюрити.

Исмаилов и Минеев встретились в октагоне в октябре 2018 года. Тогда судьи зафиксировали по итогам боя ничью.

Ранее Минеев заявил, что Исмаилов избегает боя с ним.

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