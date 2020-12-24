Исмаилов и Минеев спровоцировали массовую драку в Москве
- РИА Новости
Минеев вошёл в октагон после боя между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым, отобрал микрофон и вызвал Исмаилова на поединок. Тот подошёл к нему, и между ними завязалась потасовка, переросшая в массовую драку, сообщает «СЭ». Конфликт удалось погасить только благодаря подоспевшим секьюрити.
Исмаилов и Минеев встретились в октагоне в октябре 2018 года. Тогда судьи зафиксировали по итогам боя ничью.
Ранее Минеев заявил, что Исмаилов избегает боя с ним.