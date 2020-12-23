«Боруссия» победила «Айнтрахт» и вышла в 1/8 финала Кубка Германии по футболу

Дортмундская «Боруссия» одержал победу над брауншвейгским «Айнтрахтом» в матче второго раунда Кубка Германии по футболу.

Встреча, прошедшая в Брауншвейге, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Боруссии» принесли голы Матса Хуммельса и Джейдона Санчо, отличившегося на 12-й и второй компенсированной ко второму тайму минутах.

Таким образом, «Айнтрахт» завершил своё выступление в нынешнем розыгрыше турнира, а «Боруссия» вышла в стадию 1/8 финала, соперник по которой определится жеребьёвкой после завершения всех матчей второго раунда.

В другом матче игрового дня «Хоффенхайм» по пенальти уступил «Гройтер Фюрт» — 2:2 (6:7).

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» вышел в 1/8 финала Кубка Германии по футболу, разгромив «Аугсбург».