«Боруссия» победила «Айнтрахт» и вышла в 1/8 финала Кубка Германии по футболу

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Дортмундская «Боруссия» одержал победу над брауншвейгским «Айнтрахтом» в матче второго раунда Кубка Германии по футболу.
«Боруссия» победила «Айнтрахт» и вышла в 1/8 финала Кубка Германии по футболу
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Брауншвейге, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Боруссии» принесли голы Матса Хуммельса и Джейдона Санчо, отличившегося на 12-й и второй компенсированной ко второму тайму минутах.

Таким образом, «Айнтрахт» завершил своё выступление в нынешнем розыгрыше турнира, а «Боруссия» вышла в стадию 1/8 финала, соперник по которой определится жеребьёвкой после завершения всех матчей второго раунда.

В другом матче игрового дня «Хоффенхайм» по пенальти уступил «Гройтер Фюрт» — 2:2 (6:7).

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» вышел в 1/8 финала Кубка Германии по футболу, разгромив «Аугсбург».

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