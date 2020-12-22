Кущенко заявил, что Единая лига ВТБ будет изучать опыт проведения сезона НБА в условиях пандемии

Президент баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, что лига будет изучать опыт проведения сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

«Конечно, Единая лига ВТБ будет подглядывать за организацией матчей в НБА. Но мы следим за всеми лигами в мире, везде стараемся почерпнуть что-то новое, чтобы понимать, как лучше проводить матчи в условиях коронавируса. В США ситуация с пандемией тяжёлая, на их опыт проведения соревнований в таких условиях совершенно точно необходимо опираться. Ведь если вдруг у нас будет обострение, то необходимо предоставлять проекты, позволяющие играть и существовать спортивной организации, как это сделали в НБА в конце прошлого сезона», — приводит слова Кущенко ТАСС.

Сезон Единой лиги ВТБ стартовал в сентябре, тогда как НБА завершила прошлый сезон только в начале октября, и старт нового сезона запланирован на 23 декабря.

Ранее комиссар НБА заявил, что лига рассматривает вариант с расширением из-за коронавируса.