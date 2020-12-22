Источник: Азеведо отказался возвращаться в расположение «Ак Барса» и хочет разорвать контракт с клубом

Хоккеист «Ак Барса» Джастин Азеведо отказывается возвращаться из отпуска в Канаде и требует расторгнуть контракт.

Об этом сообщает «Бизнес Online». Хоккеист уже уведомил клуб, что хочет расторгнуть контракт. «Ак Барс» готов отпустить хоккеиста, но без компенсации.

Первоначально Азеведо объяснял, что отъезд в Канаду связан со сложным эмоциональным состоянием на фоне семейных проблем. Жена игрока ждёт ребенка, и канадец посчитал, что должен быть рядом с ней.

Хоккеист уже получил зарплату за декабрь, не сыграв ни одного матча. Теперь же, по некоторым данным, он просит гонорар за январь — 8,5 млн рублей.

В нынешнем сезоне Азеведо набрал 22 (5 + 17) очка в 30 матчах регулярного чемпионата. Его контракт с «Ак Барсом» рассчитан до 2021 года.

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