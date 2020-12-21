Татьяна Навка прокомментировала решение CAS по России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в эфире радиостанции «Комсомольская правда» прокомментировала решение CAS об отстранении России от международных соревнований на два года.

«Я знаю, что Международный спортивный арбитраж требовал намного более жёсткого наказания. Но, естественно, это всё равно печально и не очень приятно. Я вспоминаю себя в детстве. У меня всегда была мечта — золотая медаль на Олимпиаде! Я всегда видела перед глазами этот кадр, где Ирина Роднина стоит на фоне советского тогда флага, и у неё по щеке течёт слеза, и вся страна с ней плачет. У меня случилась абсолютно такая же история. Есть кадры, где я стою на пьедестале, на моём фоне флаг России… Я горжусь этим кадром, потому что моя мечта воплотилась! Теперь, к сожалению, не российский флаг на фоне. Будет у нас олимпийский флаг. Это тоже хорошо, и можно точно так же стоять, петь у себя в голове или губами гимн, плакать. Но с золотой медалью. Потому что всё равно олимпийская медаль никуда не денется», — приводит слова спортсменки сайт kp.ru.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, бывшая российская легкоатлетка Елена Исинбаева отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).