Татьяна Навка прокомментировала решение CAS по России
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«Я знаю, что Международный спортивный арбитраж требовал намного более жёсткого наказания. Но, естественно, это всё равно печально и не очень приятно. Я вспоминаю себя в детстве. У меня всегда была мечта — золотая медаль на Олимпиаде! Я всегда видела перед глазами этот кадр, где Ирина Роднина стоит на фоне советского тогда флага, и у неё по щеке течёт слеза, и вся страна с ней плачет. У меня случилась абсолютно такая же история. Есть кадры, где я стою на пьедестале, на моём фоне флаг России… Я горжусь этим кадром, потому что моя мечта воплотилась! Теперь, к сожалению, не российский флаг на фоне. Будет у нас олимпийский флаг. Это тоже хорошо, и можно точно так же стоять, петь у себя в голове или губами гимн, плакать. Но с золотой медалью. Потому что всё равно олимпийская медаль никуда не денется», — приводит слова спортсменки сайт kp.ru.
Ранее двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, бывшая российская легкоатлетка Елена Исинбаева отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).