Биатлонист Гараничев рассказал, почему упал на масс-старте

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Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал, почему упал перед четвёртым огневым рубежом в масс-старте на этапе Кубка мира в Австрии.

«Я упал и сломал крюк, который держит винтовку, уходя в нижнюю часть плеча, в район подмышки. А придя на последнюю стойку, сначала подумал, что всё нормально. Изготовился и понимаю, что у меня винтовка смотрит вниз. Смотрю на затыльник — а он сломан. Пришлось немного дополнительно прижимать оружие к себе и удерживать его несколько нестандартно. Первым выстрелом промазал, а потом удалось собраться и остальные отстрелять без промахов. Я жёстко упал, даже сейчас ещё больно. Похоже, я содрал кожу в районе бедра, его теперь жжёт. Там достаточно крутой поворот, все едут плугом, я пошёл по общей траектории, меня сначала бросило вправо — я удержался. А затем лыжа пошла влево, хотел вернуть обратно — не получилось. Там очень круто, ещё и небольшой трамплин, на нём и упал. Сложно после падения со спуска возвращаться в гонку: мимо меня все проезжают, скорость очень высокая. Но потом удалось всё-таки отработать рубеж и последний круг», — цитирует Гараничева сайт «Матч ТВ». 

Ранее были названы восемь биатлонистов, которые войдут в состав сборной России на январские этапы КМ.

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