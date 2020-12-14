Польховский объяснил слабую стрельбу Гараничева в эстафете

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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал о проблемах, с которыми столкнулся Евгений Гараничев на стрельбе стоя в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Гараничев сегодня. Получилось на стойке у него — ковры были не очень. Понимаю, что танцорам что-то мешает, но не в этом дело. Не очень чистили ковры, у него буквально нога поехала. Когда он два промаха сделал, переизготовился и всё было хорошо. Справился достойно. По Эдуарду Латыпову отдельный разговор. У меня к нему много замечаний. Он молодой парень, эстафетчик ещё неопытный. К сожалению, 26 лет уже, но… Не хватает выдержки. Можно быть где-то пятым, четвёртым, третьим — нам интересно, каким он будет на финише», — заявил Польховский в эфире «Матч ТВ».

Сборная России заняла четвёртое место в эстафетной гонке.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону стала четвёртой в эстафете из-за штрафного круга Логинова на этапе КМ.

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