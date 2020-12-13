Смертин высказался об инциденте с Тедеско и тренером вратарей «Сочи»
«Мы находимся на связи с ФК «Спартак» и с ФК «Сочи». Ситуация требует детального рассмотрения, тщательного анализа всех фактов. После изучения всех материалов инцидента, примем решение о дальнейших действиях, в случае их необходимости», — сказал Смертин Sport24.
После матча в Сочи главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско пожаловался, что тренер вратарей команды хозяев Дмитрий Бородин в перерыве позволил себе оскорбительное высказывание в его адрес.
Ранее Бородин заявил, что Тедеско — не Моуринью.