Смертин высказался об инциденте с Тедеско и тренером вратарей «Сочи»

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Советник президента Российского футбольного союза (РФС), офицер по борьбе с дискриминацией в футболе Алексей Смертин прокомментировал инцидент, произошедший в перерыве матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» — «Спартак» (1:0).

«Мы находимся на связи с ФК «Спартак» и с ФК «Сочи». Ситуация требует детального рассмотрения, тщательного анализа всех фактов. После изучения всех материалов инцидента, примем решение о дальнейших действиях, в случае их необходимости», — сказал Смертин Sport24.

После матча в Сочи главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско пожаловался, что тренер вратарей команды хозяев Дмитрий Бородин в перерыве позволил себе оскорбительное высказывание в его адрес.

Ранее Бородин заявил, что Тедеско — не Моуринью.

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