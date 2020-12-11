Тактаров высказался о работе Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА

Бывший боец смешанного стиля Олег Тактаров оценил работу главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА Виктора Гончаренко после поражения от загребского «Динамо» в шестом туре группового этапа Лиги Европы.

«У ЦСКА явно скамейка маленькая, но Гончаренко не стабильный тренер. В один момент был игровой взрыв, они могли выйти из группы, но не вышло. Василий Березуцкий может сменить Гончаренко? Кто его знает. Сейчас тренером команды должен быть зверь, которого команда не боится, а уважает, такой альфа-самец с яйцами, поэтому здесь сложно сказать по Березуцкому», — цитирует Тактарова Sport24.

По его мнению, тренер должен быть хорошим психологом прежде всего, так как на сегодняшний день многие специалисты научились строить игру с тактической точки зрения, но найти психологический подход к спортсмену способны далеко не все.

«Получается иногда так: приезжают играть, выходят на поле и коленки начинают у многих трястись. Тренер должен знать подход к каждому футболисту, понимать каждого, знать все сильные и слабые стороны, знать, кого с кем ставить. Но у нас этого всего у многих тренеров нет», — добавил Тактаров.

Накануне ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» со счётом 1:3 и занял последнее место в своей группе, набрав три очка. Таким образом, красно-синие не сумели пробиться в плей-офф турнира.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА установил два антирекорда среди российских клубов на групповом этапе Лиги Европы.