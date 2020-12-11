Агент Миранчука рассказал о скором возвращении футболиста в общую группу «Аталанты»

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал о состоянии игрока, который заболел коронавирусом.

«Алексей чувствует себя хорошо. Симптомы лёгкой простуды уже давно прошли», — цитирует агента Sport24.

По словам Шпинёва, его клиент до сих пор соблюдает изоляцию, но уже тренируется по индивидуальной программе по согласованию с тренерским штабом.

«Ждём отрицательный тест. На днях Алексей присоединится к общей группе», — добавил он.

Миранчук перешёл в «Аталанту» в сентябре из московского «Локомотива». С тех пор он провёл за команду из Бергамо четыре матча и забил два мяча.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» в большинстве победила «Аякс» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.