В Ростове-на-Дону предложили переименовать «Ростов Арену» в честь Виктора Понедельника

Федерация футбола Ростовской области обратилась к главе региона Василию Голубеву с инициативой о присвоении стадиону «Ростов Арена» имени чемпиона Европы 1960 года Виктора Понедельника.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Федерации футбола Ростовской области Сергей Порядин, слова которого передаёт ТАСС.

«Это наша инициатива, её поддержали члены федерации, теперь ждём реакции властей», — добавил Порядин.

5 декабря стало известно, что Виктор Понедельник скончался в возрасте 83 лет.

На клубном уровне Понедельник играл за «Ростсельмаш», СКА, ЦСКА и «Спартак». За сборную СССР он провёл 29 матчей и забил 20 мячей. Он является победителем первого чемпионата Европы 1960 года. В финальном матче с командой Югославии он забил победный для сборной СССР мяч в дополнительное время.

Ранее сообщалось, что Александр Мостовой призвал переименовать в честь Понедельника стадион или улицу в Ростове.