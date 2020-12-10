В Ростове-на-Дону предложили переименовать «Ростов Арену» в честь Виктора Понедельника
- РИА Новости
Об этом сообщил первый заместитель председателя Федерации футбола Ростовской области Сергей Порядин, слова которого передаёт ТАСС.
«Это наша инициатива, её поддержали члены федерации, теперь ждём реакции властей», — добавил Порядин.
5 декабря стало известно, что Виктор Понедельник скончался в возрасте 83 лет.
На клубном уровне Понедельник играл за «Ростсельмаш», СКА, ЦСКА и «Спартак». За сборную СССР он провёл 29 матчей и забил 20 мячей. Он является победителем первого чемпионата Европы 1960 года. В финальном матче с командой Югославии он забил победный для сборной СССР мяч в дополнительное время.
Ранее сообщалось, что Александр Мостовой призвал переименовать в честь Понедельника стадион или улицу в Ростове.