В Ростове-на-Дону предложили переименовать «Ростов Арену» в честь Виктора Понедельника

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Федерация футбола Ростовской области обратилась к главе региона Василию Голубеву с инициативой о присвоении стадиону «Ростов Арена» имени чемпиона Европы 1960 года Виктора Понедельника.
В Ростове-на-Дону предложили переименовать «Ростов Арену» в честь Виктора Понедельника
  • РИА Новости

Об этом сообщил первый заместитель председателя Федерации футбола Ростовской области Сергей Порядин, слова которого передаёт ТАСС.

«Это наша инициатива, её поддержали члены федерации, теперь ждём реакции властей», — добавил Порядин.

5 декабря стало известно, что Виктор Понедельник скончался в возрасте 83 лет.

На клубном уровне Понедельник играл за «Ростсельмаш», СКА, ЦСКА и «Спартак». За сборную СССР он провёл 29 матчей и забил 20 мячей. Он является победителем первого чемпионата Европы 1960 года. В финальном матче с командой Югославии он забил победный для сборной СССР мяч в дополнительное время.

Ранее сообщалось, что Александр Мостовой призвал переименовать в честь Понедельника стадион или улицу в Ростове.

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