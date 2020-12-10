Квят о своей карьере в «Формуле-1»: всё всегда происходило очень быстро

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят поделился мнением о своей карьере в «Формуле-1».

«Я думаю, что моя карьера в «Формуле-1» была очень быстрой. Всё происходило порой просто стремительно. После моего первого отрезка в «Формуле-1» я просто вообще не понимал, что это было. Меня перевели из GP3, я пропустил ступень перед «Формуле-1». Не пропустил даже, но было принято такое решение. Я попал в Toro Rosso, провёл в её составе сильный год, а потом сразу отправился в Red Bull, после одного сезона. У меня и там был хороший первый год. А что случилось потом — знают все. После этого у меня были два тяжёлых года. Я думаю, мне всегда на самом деле чуть не хватало опыта в «Формуле-1». Потому что всё всегда происходило очень быстро. Поэтому, когда я вернулся в начале 2019 года, я избрал совершенно иной подход. Не то, чтобы я забыл все, что делал раньше. Но я просто начал с абсолютно чистого листа. Почти как новичок. Я очень многому научился, и в этом году я чувствую прогресс. Это был очень интересный год, и мне кажется этот двухлетний отрезок был проведён сильно», — приводит слова Квята Motorsport.

Он отметил, что в последние два года был более конкурентоспособен, чем в предыдущие годы.

«В идеале, если меня и правда не будет в следующем году в «Формуле-1», я хотел бы вернуться в 2022-м. Это было бы логично, потому что в силу вступит новый регламент. Командам нужен будет опыт. Я могу гарантировать, что опыт на самом деле играет важную роль, особенно когда правила обновляются. Я буду делать всё от меня зависящее, чтобы вернуться, потому что я чувствую, что могу многое дать ещё этому спорту», — добавил Квят.

26-летний россиянин выступает в «Формуле-1» с 2014 года. Большую часть карьеры он провёл в Toro Rosso, которая в 2020 году была переименована в Alpha Tauri. Весь сезон 2015 года и первые четыре гонки сезона-2016 он выступал за Red Bull. На его счету три подуима.

Ранее Квят признался, что не понимает, почему Alpha Tauri затягивает с объявлением состава на 2021 год.