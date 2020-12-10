Источник: «Реал» и «Барселона» интересуются возможностью приобретения Холанда

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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может в зимнее трансферное окно перебраться в «Реал» или «Барселону».
Источник: «Реал» и «Барселона» интересуются возможностью приобретения Холанда
  • © Martin Meissner/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Football Espana. По информации источника, немецкий клуб готов продать 20-летнего форварда за €75 млн. Но это только начальная цена. Сумма может увеличиться, так как агентом футболиста является Мино Райола. Его комиссия и гонорар отцу Холанда могут удвоить начальную сумму.

В «Боруссию» форвард перешёл из «Зальцбурга» в декабре 2019 года за €20 млн. Его контракт действует до лета 2024 года. В текущем сезоне игрок участвовал в восьми матчах Бундеслиги, забил десять мячей и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Холанд пропустит матч с «Зенитом».

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