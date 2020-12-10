Семак рассказал, в чём «Динамо» прибавило под руководством Шварца
- РИА Новости
«Новый тренер — это новые эмоции и новые требования. Команда стала больше прессинговать, контрпрессинговать. Оборона теперь играет выше. Они стали действовать гораздо агрессивнее и больше в атаку. Это то, что мне показалось в последних матчах. Но думаю, это не тот срок, чтобы говорить о работе нового тренера и делать какие-то выводы. Не так много Шварц работает с «Динамо», потому можно и нужно отталкиваться от статистики исключительно по его работе», — сказал Семак клубной пресс-службе.
Матч «Зенит» — «Динамо» пройдёт в Санкт-Петербурге 12 декабря.
Ранее Семак высказался о проигрыше «Боруссии».