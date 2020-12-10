Семак рассказал, в чём «Динамо» прибавило под руководством Шварца

Короткая ссылка
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о немецком специалисте Сандро Шварце в преддверии матча 18-го тура Российской премьер-лиги с «Динамо».
Семак рассказал, в чём «Динамо» прибавило под руководством Шварца
  • РИА Новости

«Новый тренер — это новые эмоции и новые требования. Команда стала больше прессинговать, контрпрессинговать. Оборона теперь играет выше. Они стали действовать гораздо агрессивнее и больше в атаку. Это то, что мне показалось в последних матчах. Но думаю, это не тот срок, чтобы говорить о работе нового тренера и делать какие-то выводы. Не так много Шварц работает с «Динамо», потому можно и нужно отталкиваться от статистики исключительно по его работе», — сказал Семак клубной пресс-службе.

Матч «Зенит» — «Динамо» пройдёт в Санкт-Петербурге 12 декабря. 

Ранее Семак высказался о проигрыше «Боруссии».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить