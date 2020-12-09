В «Сочи» рассказали о восстановлении футболиста Попова

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о состоянии травмированного полузащитника команды Ивелина Попова.

«Ивелин Попов восстанавливается. Всё у него идёт хорошо. Опережает сроки. На зимних сборах вернётся в общую группу. Во второй части чемпионата он нам поможет», — цитирует Рубашко Sport24.

Попов получил травму крестообразной связки колена в матче пятого тура Российской премьер-лиги с «Тамбовом». Болгарин перешёл в «Сочи» в августе.

Ранее ЭСК РФС признала ошибку судьи в одном из двух спорных эпизодов матча «Урал» — «Сочи».