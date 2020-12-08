Алекс сравнил Дзюбу с бразильцем из-за любви к веселью

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Бывший лидер московского «Спартака» Алекс поделился мнением об Артёме Дзюбе.
Алекс сравнил Дзюбу с бразильцем из-за любви к веселью
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

По словам бразильца, с россиянином было легко и тренироваться, и играть. Как подчеркнул Алекс, Дзюба больше других похож на бразильца, потому что любил веселиться и подтрунивать над партнёрами на тренировках.

«Он, безусловно, талантливый футболист, но с ленцой. Поэтому Валерий Карпин спрашивал с него со всей строгостью, гонял по полной. Теперь, смотрю, он капитан сборной России — значит, всё это было не зря. Ко всему прочему, Дзюба всегда был весёлым парнем, шутником, приколистом. А это, извините, не совсем типично для русских», — цитирует Алекса Sportbox.ru.

Бывший футболист также назвал Карпина своим старшим братом.

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