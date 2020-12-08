Майгуров поддержал Павлову после скандального интервью

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал высказывание Евгении Павловой о дискомфорте в сборной страны.

Эти слова спортсменка произнесла после одной из гонок на этапе Кубка мира в Контиолахти. По мнению Майгурова, высказывания Павловой вызваны эмоциональным всплеском.

«Разговор был сразу после гонки. Потом она дала ещё одно интервью, в котором сказала, что не совсем правильно высказала своё мнение на фоне эмоций. В произошедшем трагедии не вижу. Евгения показала хороший результат в гонке преследования, что говорит о её функциональном и стрелковом состоянии», — цитирует Майгурова РБК.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал Павлову за интервью после спринта.