Черчесов высказался о критике в свой адрес после поражения от Сербии

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал критику в свой адрес после разгромного поражения от Сербии (0:5) в Лиге наций.
Черчесов высказался о критике в свой адрес после поражения от Сербии
  • Reuters

«Иногда критика бывает конструктивная, иногда огульная. Главное — чётко понимать, в какую сторону мы движемся, что мы хотим, какими путями будем добиваться своих целей. Много можно говорить, что не сложилось. Значит, главный тренер что-то неправильно сложил, что так случилось. За результат всегда отвечает тренер, и двух мнений быть не может», — приводит слова Черчесова «Вести FM».

Он также отметил, что в нынешнем сезоне пришлось столкнуться с коронавирусом, из-за которого выбывали многие игроки. По его мнению, в такой среде надо заново учиться и играть, и тренировать.

«Главное — не жаловаться, а уважать то, что есть, и делать игроков сильнее», — добавил Черчесов.

Ранее Александр Головин прокомментировал итоги жеребьёвки квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре для сборной России.

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