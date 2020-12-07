Источник: вместо ПФЛ будет создана Лига регионов
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- РИА Новости
Как сообщает «РБ-Спорт», в Лиге регионов будут введены следующие требования для участия в ней:
— основная команда должна быть сформирована на базе региональных спортивных школ, академий и центров региональной подготовки резерва.
— необходимо поступательное возрастное ограничение участников Лиги (пример — до 25 лет — на второй сезон, до 23 лет — на третий сезон);
— географическое ограничение участников турнира;
— что касается воспитанников и спортивного резерва региона (местных футболистов), то 40% местных игроков должным быть задействованы в первый сезон, 50% игроков — во второй сезон, 80% игроков — в третий, 90% — в четвёртый.
— в структуру каждого клуба будет включается студенческая команда по договору с региональным высшим учебным заведением;
— в заявку каждого клуба-участника включается киберфутболист из региона;
— стратегия развития клуба необходима утверждаться комитетом по маркетингу РФС.
На данный момент ПФС разделена на четыре группы, победители которых выходят в Футбольную национальную лигу.
Ранее РФС заключил соглашения о развитии футбола в четырёх регионах России.