Источник: вместо ПФЛ будет создана Лига регионов

В Российском футбольном союзе (РФС) рассматривают проект создания Лиги регионов вместо Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) — третьего по значимости дивизиона в стране.

Как сообщает «РБ-Спорт», в Лиге регионов будут введены следующие требования для участия в ней:

— основная команда должна быть сформирована на базе региональных спортивных школ, академий и центров региональной подготовки резерва.

— необходимо поступательное возрастное ограничение участников Лиги (пример — до 25 лет — на второй сезон, до 23 лет — на третий сезон);

— географическое ограничение участников турнира;

— что касается воспитанников и спортивного резерва региона (местных футболистов), то 40% местных игроков должным быть задействованы в первый сезон, 50% игроков — во второй сезон, 80% игроков — в третий, 90% — в четвёртый.

— в структуру каждого клуба будет включается студенческая команда по договору с региональным высшим учебным заведением;

— в заявку каждого клуба-участника включается киберфутболист из региона;

— стратегия развития клуба необходима утверждаться комитетом по маркетингу РФС.

На данный момент ПФС разделена на четыре группы, победители которых выходят в Футбольную национальную лигу.

Ранее РФС заключил соглашения о развитии футбола в четырёх регионах России.