Футболист «Динамо» Шиманьски рассказал, как относятся в Польше к Черчесову

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски рассказал о работе нынешнего главного тренера сборной России Станислава Черчесова в Польше, где он тренировал бывший клуб игрока, «Легию».
Футболист «Динамо» Шиманьски рассказал, как относятся в Польше к Черчесову
  • © РФС

«В Польше он довольно известный человек. После «Легии» к нему относятся с большим уважением. Если появится хоть шанс вернуть его в Варшаву, уверен, в «Легии» согласятся без раздумий. Там знают, что Черчесов — очень качественный тренер. Ещё мне запомнилось, как он зажигал на пресс-конференциях! В принципе, всё это я вижу и сейчас, в России. Но тогда это было как шоу», — приводит слова Шиманьского Sport24.

Черчесов возглавлял «Легию» с 2015 по 2016 год. Под его руководством клуб из Варшавы стал чемпионом Польши, а также завоевал Кубок страны. 

Ранее полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Зобнин высказался об интервью Черчесова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить