Футболист «Динамо» Шиманьски рассказал, как относятся в Польше к Черчесову

Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски рассказал о работе нынешнего главного тренера сборной России Станислава Черчесова в Польше, где он тренировал бывший клуб игрока, «Легию».

«В Польше он довольно известный человек. После «Легии» к нему относятся с большим уважением. Если появится хоть шанс вернуть его в Варшаву, уверен, в «Легии» согласятся без раздумий. Там знают, что Черчесов — очень качественный тренер. Ещё мне запомнилось, как он зажигал на пресс-конференциях! В принципе, всё это я вижу и сейчас, в России. Но тогда это было как шоу», — приводит слова Шиманьского Sport24.

Черчесов возглавлял «Легию» с 2015 по 2016 год. Под его руководством клуб из Варшавы стал чемпионом Польши, а также завоевал Кубок страны.

Ранее полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Зобнин высказался об интервью Черчесова.