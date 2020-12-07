Орлов назвал странным решение «Зенита» продлить контракт с Дзюбой на три года

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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу решения руководства петербургского «Зенита» продлить контракт с форвардом Артёмом Дзюбой на три года.
Орлов назвал странным решение «Зенита» продлить контракт с Дзюбой на три года
  • © REUTERS/Paul Childs

«А вот с Дзюбой подписали контракт на три года. Сейчас ему 32. И Артём уже не выдерживает темп все 90 минут. Что дальше-то будет?! Какое-то странное решение», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне Дзюба провёл 20 матчей, забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее Орлов поделился мнением о двух чемпионских титула главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака в РПЛ.

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