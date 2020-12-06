В «Уфе» заявили, что здоровью Рахимова ничего не угрожает

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал о состоянии здоровья главного тренера команды Рашида Рахимова.

Специалист не полетел на матч 17-го тура Российской премьер-лиги в Ростов-на-Дону из-за подскочившего артериального давления. Руководить «Уфой» во встрече с «Ростовом» будет Эдуардо Докампо.

«Мы решили, что ему на всякий случай будет лучше остаться и не лететь с нами. Главный тренер остался в Сочи, там у нас проходят тренировки. На данный момент здоровью Рахимова ничего не угрожает», — приводит слова Шайбекова Sport24.

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