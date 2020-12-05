Хацкевич считает, что удаление Понсе сломало игру «Ротора» в матче с «Краснодаром»

Короткая ссылка
Главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал разгромное поражение своих подопечных от «Краснодара» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.
Хацкевич считает, что удаление Понсе сломало игру «Ротора» в матче с «Краснодаром»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Начало встречи было за соперником. Пропустив быстрый гол, мы продолжали действовать так, как и планировали. Даже перехватили где-то инициативу, создали неплохие моменты. Но здорово сыграл вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. У нас было давление на ворота соперника, но вторая жёлтая карточка Андресу Понсе сломала всю игру. Понятно, что «Краснодар» умеет и любит играть с мячом, он этим и воспользовался во втором тайме. Контригра у нас была, пока были силы. Надо принять этот результат и идти дальше», — приводит слова Хацкевича «Матч ТВ».

«Ротор» на выезде уступил «Краснодару» со счётом 0:5, играя вдесятером с 30-й минуты после удаления Понсе.

Ранее тренер «Краснодара» заявил, что команда выполнила установку на матч с «Ротором».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить