Хацкевич считает, что удаление Понсе сломало игру «Ротора» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал разгромное поражение своих подопечных от «Краснодара» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.

«Начало встречи было за соперником. Пропустив быстрый гол, мы продолжали действовать так, как и планировали. Даже перехватили где-то инициативу, создали неплохие моменты. Но здорово сыграл вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. У нас было давление на ворота соперника, но вторая жёлтая карточка Андресу Понсе сломала всю игру. Понятно, что «Краснодар» умеет и любит играть с мячом, он этим и воспользовался во втором тайме. Контригра у нас была, пока были силы. Надо принять этот результат и идти дальше», — приводит слова Хацкевича «Матч ТВ».

«Ротор» на выезде уступил «Краснодару» со счётом 0:5, играя вдесятером с 30-й минуты после удаления Понсе.

Ранее тренер «Краснодара» заявил, что команда выполнила установку на матч с «Ротором».