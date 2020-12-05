Семак рассказал, как игроки «Зенита» отреагировали на вылет из еврокубков
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«Проигрывать всегда неприятно, тем более крупно. Мы хотели добиться большего. Первые домашние матчи задали вектор неудачного выступления, дальше наложились другие проблемы. В любом случае это результат, который нас не устраивает. Понятно, что все расстроены. Было важно выбраться из ситуации, в которую мы попали, — и психологически, и функционально. Нужно было выигрывать и решать задачи, которые мы ставим в РПЛ. Это тоже непросто, но ребята молодцы, справились», — приводит слова Семака «Матч ТВ».
«Зенит» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов после четвёртого тура группового этапа, а шансы на Лигу Европы были потеряны после пятого тура.
Ранее Семак заявил, что «Зениту» непросто далась победа над «Уралом».