Дубль Мюллера помог «Баварии» уйти от поражения в матче Бундеслиги с «Лейпцигом»

Мюнхенская «Бавария» и «Лейпциг» сыграли вничью в матче десятого тура немецкой Бундеслиги.

«Лейпциг» забил первым. На 19-й минуте отличился Кристофер Нкунку.

«Бавария» ответила голами Джамала Мусиала и Томаса Мюллера, забивших на 30-й и 34-й минутах.

«Лейпциг» снова повёл в счёте благодаря голам Джастина Клюйверта и Эмиля Форсберга, отличившихся на 36-й и 48-й минутах соответственно.

Уйти от поражения «Баварии» помог гол Мюллера, забившего на 75-й минуте.

«Бавария» с 23 очками возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. «Лейпциг» с 21 очком — на втором месте.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» без Холанда не смогла обыграть «Айнтрахт».