Дубль Мюллера помог «Баварии» уйти от поражения в матче Бундеслиги с «Лейпцигом»

Короткая ссылка
Мюнхенская «Бавария» и «Лейпциг» сыграли вничью в матче десятого тура немецкой Бундеслиги.
Дубль Мюллера помог «Баварии» уйти от поражения в матче Бундеслиги с «Лейпцигом»
  • Reuters

«Лейпциг» забил первым. На 19-й минуте отличился Кристофер Нкунку.

«Бавария» ответила голами Джамала Мусиала и Томаса Мюллера, забивших на 30-й и 34-й минутах.

«Лейпциг» снова повёл в счёте благодаря голам Джастина Клюйверта и Эмиля Форсберга, отличившихся на 36-й и 48-й минутах соответственно.

Уйти от поражения «Баварии» помог гол Мюллера, забившего на 75-й минуте.

«Бавария» с 23 очками возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. «Лейпциг» с 21 очком — на втором месте.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» без Холанда не смогла обыграть «Айнтрахт».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить