Футболист «Тамбова»: если ситуация не сдвинется с мёртвой точки, играть со «Спартаком» не будем
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Ситуация тяжёлая. Нам не платят деньги. Я, если честно, уже боюсь считать. Скажу так: должны премиальные еще за прошлый сезон. Конечно, играть не будем, если ситуация не сдвинется с мёртвой точки. Для меня это дело чести. Один раз мы пошли на компромисс. Сейчас компромиссов быть не может», — приводят слова Ойеволе «Известия».
Матч между «Спартаком» и «Тамбовом» состоится 5 декабря в Москве.
По итогам 16 туров Российской премьер-лиги «Тамбов» занимает 14-е место в таблице с 12 очками. Недавно в клубе сообщили о финансовых проблемах в команде, в частности о задолженностях по заработной плате.
Ранее сообщалось, что ряд футболистов «Тамбова» будут бойкотировать матч РПЛ со «Спартаком».