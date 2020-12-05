Футболист «Тамбова»: если ситуация не сдвинется с мёртвой точки, играть со «Спартаком» не будем

Защитник «Тамбова» Адесойе Ойеволе высказался о намерении некоторых футболистов команды бойкотировать матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«Ситуация тяжёлая. Нам не платят деньги. Я, если честно, уже боюсь считать. Скажу так: должны премиальные еще за прошлый сезон. Конечно, играть не будем, если ситуация не сдвинется с мёртвой точки. Для меня это дело чести. Один раз мы пошли на компромисс. Сейчас компромиссов быть не может», — приводят слова Ойеволе «Известия».

Матч между «Спартаком» и «Тамбовом» состоится 5 декабря в Москве.

По итогам 16 туров Российской премьер-лиги «Тамбов» занимает 14-е место в таблице с 12 очками. Недавно в клубе сообщили о финансовых проблемах в команде, в частности о задолженностях по заработной плате.

Ранее сообщалось, что ряд футболистов «Тамбова» будут бойкотировать матч РПЛ со «Спартаком».