Ряд футболистов «Тамбова» будут бойкотировать матч РПЛ со «Спартаком»

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков рассказал, что часть игроков команды будут бойкотировать матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«Играть мы будем в любом случае. Руководство области на связь так и не вышло, так что те ребята, которые были у нас в том сезоне, будут бойкотировать эту игру. А так у нас, в принципе, набирается нормальный состав, будем выходить, играть и биться. Примерно семь-восемь человек завтра не выйдут», — приводит слова Худякова ТАСС.

Матч между «Спартаком» и «Тамбовом» состоится 5 декабря в Москве.

По итогам 16 туров Российской премьер-лиги «Тамбов» занимает 14-е место в таблице с 12 очками. Недавно в клубе сообщили о финансовых проблемах в команде, в частности о задолженностях по заработной плате.

Ранее сообщалось, что в Мордовии готовы рассмотреть возможный переезд «Тамбова» в Саранск.