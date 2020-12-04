Боксёр Осипов поделился ожиданиями от титульного боя со Шведенко

Российский боксёр Артур Осипов поделился ожиданиями от предстоящего поединка со своим соотечественником Евгением Шведенко за вакантный титул чемпиона WBC International в первом суперсреднем весе.

«Перелом был тяжёлый, всё делаю, как сказал врач, чтобы нормально залечить руку. Шведенко — хороший боксёр, многое умеет, хорошо обучен. Имеет отличный заокеанский опыт, завидую белой завистью. Предстоящий бой — удачный поворот событий, большая возможность забрать такой титул. Это особая ответственность, но работаем от того, что есть. Я абсолютно один и сам себя делаю. Готовлюсь у себя дома, помогают местные боксёры. Несмотря на то что тренировки проходят в обычном режиме, каждый титульный бой не может быть обычным. Я, в принципе, не раз уже проходил дистанцию в десять раундов. Психологически чувствую себя нормально, всё хорошо. Я выбрал этот путь, и я не сверну!» — приводит слова Осипова пресс-служба «Юка Промоушен».

Бой Осипов — Шведенко пройдёт 21 декабря в Санкт-Петербурге в рамках турнира серии «Короли нокаутов — 6: битва за престол».

Ранее Шведенко рассказал, чему научился у Сергея Ковалёва.