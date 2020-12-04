Генеральный менеджер «Миннесоты» рассказал об адаптации Капризова

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Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Билл Герин высказался о процессе адаптации российского новичка команды Кирилла Капризова.
Генеральный менеджер «Миннесоты» рассказал об адаптации Капризова
  • Reuters

«Конечно, сейчас Капризову будет тяжелее, чем в нормальных условиях. Но в нашем виде спорта есть одна особенность: оказавшись на новом месте, хоккеист сразу приобретает 20 новых друзей, и они помогают друг другу. Я познакомился с Кириллом, узнал, какой он человек, и понял, что он хорошо говорит по-английски. Во всяком случае лучше, чем ему кажется. Так что я не переживаю за него», — цитирует Герина русская версия официального сайта НХЛ.

Капризов был выбран на драфте «Миннесотой» в 2015 году под общим 135-м номером. С 2017 года россиянин выступал за московский ЦСКА. В сезоне-2019/20 Капризов в регулярном чемпионате КХЛ набрал 62 (33 + 29) очка в 57 матчах. В плей-офф на его счету четыре (2 + 2) очка в четырёх матчах.

13 июля 23-летний россиянин заключил с «Миннесотой» контракт новичка сроком на два года.

Ранее сообщалось, что хоккеист Капризов прибыл в США.

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